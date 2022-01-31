Жители Санкт-Петербурга считают, что их губернатор настоящий «ювелир». Только такой человек может быстро и искусно довести город до коллапса.

В очередной профессиональный праздник поздравления получил градоначальник Северной столицы. В группах социальных сетей горожане отметили, что «так ловко уходить от своих обязанностей может только Саша ювелир».

«Снег? Метель? Циклон «Надя»? Забудьте! У Санька сегодня очередной профессиональный праздник!», – сетуют люди.

Зарегистрированные пользователи TikTok поддержали поздравления и посмеялись над Бегловым. Ему даже посвятили несколько роликов, где губернатор «ювелирно сбивает людей с ног».

Еще на одном ролике показали «ювелирную уборку по-бегловски», третий ролик показал очередные прелести его правления. Среди них ступеньки во льду, сбрасывание снега в реку, заваленный мусором город.

Стоит напомнить, что ранее петербуржцы поздравляли Александра Беглова с Днём противоположностей и вспомнили снежный и мусорный коллапсы. До этого градоначальник получил поздравления с Днем Винни-Пуха и Днем осла.