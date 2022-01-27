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Жители Петербурга жалуются на некачественную уборку мусора с начала января. Вице-губернатор Валерий Пикалев пообещал, что Смольный и новый регоператор решит проблему к 25 января, но даже на следующий день ничего не изменилось.

Валерий Пикалев извинился перед горожанами за мусорную катастрофу и пообещал, что к 25 января в городе будет чисто еще 17 января на пресс-конференции. Но даже после 26 числа в Сети появляются фотофакты, подтверждающие, что чиновники снова не собирались сдерживать слово. Например, в Красногвардейском районе во дворе дома №5 по Среднеохтинскому проспекту лежит огромная куча мусора, которую никто не вывозит уже продолжительное время. Петербург «утопает» в отходах.

Петербуржцы пришли к выводу, что словам представителей Смольного под руководством губернатора Александра Беглова доверять нельзя. Почти во всех районах Северной столицы стихийные свалки и антисанитария остались на месте. Сотрудники сферы ЖКХ не спешат вывозить бытовые отходы.

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