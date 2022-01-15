Размер пенсии, выплачиваемой по старости, можно увеличить. Об этом сообщила эксперт Анастасия Киреева. Её слова передаёт издание PRIMPRESS.

Как сообщается, сейчас размер пенсионных выплат зависит от баллов. Увеличить их количество, а, следовательно, и размер выплат можно за счёт периодов работы, которые ПФР не включил во время назначения пенсии.

Сделать это можно при обращении в ПФР. Требуется взять полную выписку из личного дела и тщательно проверить её. Если пенсионер обнаружит, что в стаж не были засчитанные какие-то периоды работы, то он имеет право на увеличение пенсии. Также было отмечено, что в ПФР такие ситуации не любят и навстречу идут неохотно, но выписку сделать сотрудники обязаны.

Эксперт отметила, что таким образом можно повысить пенсию на сумму до четырёх тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры будут получать повышенные выплаты. Получать пенсию в новом размере пенсионеры будут уже с февраля.