С февраля 2022 года пожилые граждане России будут получать повышенные пенсионные выплаты.

Данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент РФ постановил, что процент индексации суммы пенсионных выплат для пожилых граждан станет выше прогнозируемой инфляции и будет составлять 8,6%

Российским пенсионерам подробно объяснили, как посчитать новый размер пенсии. Отмечается, что для верного перерасчета нужно исходную пенсию, которая выплачивалась до 1 января 2022 года, умножить на 1,086, полученное число и будет новым размером пенсии. Выплаты в новом размере начнут поступать уже со следующего месяца.

Пожилым гражданам, вышедшим на пенсию, но продолжающим вести трудовую деятельность, повышение суммы пенсионных выплат не положено. Однако прибавку к пенсии можно будет получить сразу после увольнения.