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Силовики и спецслужбы Казахстана ввели красный уровень террористической угрозы в Жамбылской области страны. В регионе начались масштабные бои, но подробности о них пока неизвестны, сообщил портал Avia.Pro.

В последние несколько дней в области отмечались только редкие стычки боевиков с силовыми структурами и военными. Однако сейчас ситуация значительно ухудшилась. Террористы собрали крупные силы и оказывают ожесточенное сопротивление военнослужащим ВС Казахстана.

Отмечается, что в Жамбылской области располагаются крупные склады с боеприпасами и оружием, поэтому террористы могут дополнительно вооружиться. Это создает серьезные риски для всей страны, но пока власти достаточно успешно проводят контртеррористическую операцию.

Напомним, что ранее сообщалось о возможной переброске оружия в Казахстан из Кыргызстана, однако официально эта информация пока не подтверждена.

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