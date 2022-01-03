Пользователи социальных сетей сочли, что президент РФ Владимир Путин во время записи новогоднего обращения к россиянам был в бронежилете. На эту мысль их навело несколько выпирающего пальто главы государства.

Юзеры отметили, что никто из администрации президента не прокомментировал эту деталь, хотя она активно обсуждается в интернете. Вполне вероятно, что Путин действительно был в бронежилете, иначе его окружение сразу бы опровергло эту версию.

«Даже в бункере бронежилет не снимает», – написал один из пользователей соцсетей.

Другой предположил, что глава государства «спит в бронике».

Напомним, что новогоднее обращение президента РФ можно посмотреть в записи на официальном сайте Кремля. Глава государства в этом году говорил больше 10 минут, чем установил своеобразный рекорд. Впрочем, до украинского коллеги Зеленского, который разъярил своих граждан 21-минутным выступлением ни о чем, Путину еще далеко.