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Президент Украины Зеленский установил рекорд по длительности новогоднего обращения и разъярил граждан страны. Многие эксперты отметили, что глава государства как обычно занимался словоблудием и ничего конкретного в результате так и не сказал.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Зеленскому нечего сказать, поэтому он без умолку болтает на отвлеченные темы и откровенно лжет в новогоднем обращении. Так, президент заявил о достижениях врачей, педагогов, спортсменов, однако реальные цифры говорят, что никаких успехов не было и в помине.

Пользователи в социальных сетях написали, что Владимир Зеленский говорил скучно и народу было тошно от его речи. Также они назвали главу государства лицемером, который только много говорит, но ничего не делает. И совершенно не справляется с обязанностями президента страны.

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