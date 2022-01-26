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Ещё одна европейская страна ослабляет антиковидные ограничения. С 26 января Норвегия отменила обязательный карантин для непривитых от коронавируса граждан, которые въезжают в страну.  

По мнению Минздрава Норвегии такая мера не имеет особого эффекта. По данным властей, только 7% туристов, которые посещают страну. не привиты от коронавирусной инфекции, а значит особого влияния на темпы распространения инфекции они не оказывают. Тем не менее другие противовирусные ограничения для въезжающих остаются в силе. К примеру, по прибытии в Норвегию нужно не только иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, но и сдать дополнительный анализ. При этом неважно имеется ли сертификат о вакцинации или нет. К слову, российские сертификаты Норвегия не признаёт. 

В случае, если у туриста обнаружат коронавирус, его поместят в карантин до полного выздоровления.  

Ранее об ослаблении коронавирусных ограничений заявили власти Великобритании. Там отменяют карантин для непривитых с 11 февраля. Кроме того, в Соединённом Королевстве официально разрешено не носить маски в общественных местах. 

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