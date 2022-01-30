Соединенные Штаты в привычном для себя хвастливом тоне заявили, что им достаточно сделать всего три шага, чтобы одолеть Россию. Авторы китайского издания NetEase отметили, что Москве хватит лишь одного.

«Комплексный план» из трех шагов представил начштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн. Он заявил, что Вашингтону для победы над Россией потребуется привести в полную боевую готовность свои войска в Европе, чтобы гарантировано обеспечить перехват всех российских ракет. Второй шаг – это активация развернутой на территории Северной Америки системы ПРО, а третий – запуск 2688 ядерных боезарядов с разбросанных по разным концам света подводных лодок.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», признали, что план хорош, однако России не придется так много «шагать». Ей достаточно запустить гиперзвуковые ракеты, дальность которых вполне позволяет атаковать США. Отсутствие средств противодействия этому оружию приведет к уничтожению Америки в считанные минуты. И делать пресловутые три шага станет просто некому.