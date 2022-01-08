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В Турции рассказали о привычках жителей России, которые кажутся иностранцам сложными и непонятными. Статья была опубликована изданием Medya Gunlugu.

Так, иностранцы не понимают, почему россияне идут в гости и приносят с собой различные подарки. К примеру, это конфеты или торт, или, если в семье есть дети – игрушки.

Озадачивает иностранцев и то, что в России едят мороженое зимой, а когда пьют чай, то ложку из чашки зачастую не убирают. Отмечается, что ложка помогает чаю остывать быстрее.

Также указывается, что в России два раза отмечают Новый год, таким образом, граждане могут дважды загадать желание, выпить и развлечься. Это тоже вызывает недоумение у жителей других стран.

Кроме того, иностранцам непонятна привычка россиян откладывать свои дела на потом, а также оптимизм. В статье заявляется, что это неочевидно со стороны, но русские весьма оптимистичные люди.

Недавно в Турции раскритиковали новый указ президента России Владимира Путина. Согласно этому указу, главы регионов больше не могут именоваться президентами.

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