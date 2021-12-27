В Турции негативно отреагировали на закон, который недавно был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно этому закону, главам регионов больше нельзя называться президентами. При этом в России только в Татарстане главу региона называли президентом. В Турции считают, что это решение является возмутительным. Статья об этом была опубликована изданием Türkiye.

Также было заявлено, что закон нанёс удар по всему тюрскому миру. В публикации указывается, что теперь Татарстан лишился своего особого и автономного положения. Кроме того, автор статьи негодует из-за того, что мир не отреагировал на это решение. Организация тюркских государств также не обратила на это внимания.

Ещё одной причиной для возмущения является то, что в России даже в национальных республиках в старших классах и вузах обучение осуществляется на русском языке.

Недавно военный эксперт Семен Багдасаров заявил, что если между Россией и Украиной начнётся полномасштабная война, то Турция примет сторону Киева. На это, в частности, указывает то, что Турция поставляет на Украину свои беспилотники.