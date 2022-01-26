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Существующая напряжённость между Россией с одной стороны и странами Европы и США – с другой – возникла не на пустом месте. О ней российский президент Владимир Путин предупреждал ещё в 2007 году, однако тогда к его словам отнеслись без должного внимания. Об этом пишет журналист Тед Карпентер в издании The National Interest. 

В своей статье автор уверяет, что 15 лет назад произнося свою речь на Мюнхенской конференции, Путин уже заявлял о необходимости получения со стороны НАТО и США гарантий безопасности в связи с продвижением Североатлантического альянса на восток. Но лидеры западных стран проигнорировали эти слова российского лидера или сочли тон “слишком воинственным”. Впоследствии США и НАТО сделали немало, чтобы ещё больше накалить обстановку. Одними из примеров Карпентер назвал вмешательство в дела Украины во время государственного переворота в 2013-2014 году.  

По мнению журналиста, сейчас политики ведущих держав всё больше загоняют Россию в угол, последствия чего могут быть катастрофическими. Призывая не допустить военный конфликт, пишет Карпентер, западные страны только усиливают кризис, который может как раз и привести к войне с “хорошо вооружённой державой” – так журналист называет Россию.   

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