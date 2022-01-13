Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разработку “беспилотников”, которые при обнаружении цели могут совершать самоподрыв, начали на Украине. Созданием вооружения занимается конструкторское бюро “Южное”.

Так называемые барражирующие беспилотники во время поиска цели находятся в воздухе. После того как цель обнаружена аппарат направляется в её сторону для уничтожения путём самоподрыва. Такое вооружение можно устанавливать и на самолёты, сообщают СМИ. Как долго продлится разработка вооружения и когда барражирующие беспилотники запустят в серийное производство, не уточняется.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране запущено производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. До этого ополченцы Донецкой народной республики сообщали, что украинские военные в ходе боевых действий используют дроны, что является нарушением ранее достигнутых договорённостей.

Вам может понравиться

Минобороны Великобритании рассказало о таране подлодкой России британского фрегата

В Великобритании поделились деталями инцидента, касающегося столкновения подлодки России и британского судна. Так, недавно выяснилось, что атомная подлодка России протаранила гидролокатор британского фрегата «HMS Northumberland». Отмечается, что российская подлодка не
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

Китайские эксперты назвали ТОС-1 “Буратино” самым опасным оружием РФ против Украины

Появившаяся на вооружении ВС РФ в 1980 году ТОС-1 «Буратино» остается одним из самых смертоносных видов оружия России. После модернизации в 2001-м она получила обновления шасси, а также усовершенствованные пусковые

Читатели Die Zeit заявили о ненужности Европы на переговорах России и США

Читатели немецкого издания Die Zeit прокомментировали статью, в которой авторы высказались насчёт роли Европы в переговорах России и США. В понедельник были проведены переговоры между США и Россией. В среду
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Екатеринбург: погода, 13 января – переменная облачность, до -9 °C | Новосибирск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -18 °C | Москва: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Санкт-Петербург: погода, 13 января – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 января – небольшой снег, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -1 °C |