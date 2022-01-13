Разработку “беспилотников”, которые при обнаружении цели могут совершать самоподрыв, начали на Украине. Созданием вооружения занимается конструкторское бюро “Южное”.

Так называемые барражирующие беспилотники во время поиска цели находятся в воздухе. После того как цель обнаружена аппарат направляется в её сторону для уничтожения путём самоподрыва. Такое вооружение можно устанавливать и на самолёты, сообщают СМИ. Как долго продлится разработка вооружения и когда барражирующие беспилотники запустят в серийное производство, не уточняется.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране запущено производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. До этого ополченцы Донецкой народной республики сообщали, что украинские военные в ходе боевых действий используют дроны, что является нарушением ранее достигнутых договорённостей.