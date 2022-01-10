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На Украине начал действовать закон о территориальной обороне, который, согласно замыслу, должен в случае начала войны собирать под знамена ВСУ дополнительные несколько сотен тысяч бойцов. В мирное время тероборона будет представлять собой 10-тысячную армию, состоящую из батальонов и бригад.

Для подготовки резервистов предоставляются полигоны украинской армии, на которых представители сил теробороны будут проходить боевую подготовку. В настоящий момент руководство страны стремится всеми силами затянуть в резерв как можно больше украинцев, надеясь превратить их в единую и хорошо вооруженную нацию.

Подготовкой займутся кадровые военнослужащие, имеющие опыт боевых действий. Не исключено, что частью обучения станет и промывка мозгов гражданам.

Некоторые эксперты считают, что президент Зеленский и его окружение не просто так ввело в действие закон о территориальной обороне. В случае массовых протестов, которые на Украине сложно назвать редкостью, подразделения вполне могут быть задействованы для их подавления. Киеву не с кем воевать, кроме своих граждан, поэтому предназначение теробороны очевидно.

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