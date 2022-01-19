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Киев рассчитывает создать 25 бригад Сил территориальной обороны, состоящих и 150 батальонов. В мирное время они будут насчитывать всего десять тысяч человек личного состава, однако в случае войны планируется быстрое развертывание подразделений в 130 тысяч резервистов.

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, как будет осуществляться набор в СТО ВСУ. Первым делом планируется набрать те самые 10 тысяч, которые станут своеобразным «каркасом» для бригад и батальонов. После этого на них будет возложена миссия по обучению гражданских лиц. Последние при вступлении в СТО подпишут контракты о службе в резервных силах.

Напомним, что в 2022 году вступил в действие закон «Об основах национального сопротивления», на основании которых и проводится создание Сил территориальной обороны. Согласно действующему законодательству, они считаются отдельным родом войск ВСУ.

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