Глава оборонного ведомства Соединённого Королевства заявил, что намерен посетить Россию. Здесь он планирует встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу.

Переговоры глав Минобороны двух стран пройдут на фоне усиливающейся напряжённости между Россией и странами Запада из-за возможного вторжения на Украину. По словам британского чиновника, он не настроен слишком оптимистично в отношении будущей встречи. Тем не менее Уоллес полагает, что это будет ещё одной возможностью остановить российские войска.

Сергей Шойгу ранее сам предлагал британскому министру провести переговоры и приглашал Уоллеса в Москву. По мнению российского министра, такие переговоры бы помогли снизить напряжённость, которая возникла в Европе. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что никакого вторжения на Украину не готовится.

Когда именно состоится встреча Уоллеса и Шойгу пока не сообщается.