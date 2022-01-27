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Глава оборонного ведомства Соединённого Королевства заявил, что намерен посетить Россию. Здесь он планирует встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. 

Переговоры глав Минобороны двух стран пройдут на фоне усиливающейся напряжённости между Россией и странами Запада из-за возможного вторжения на Украину. По словам британского чиновника, он не настроен слишком оптимистично в отношении будущей встречи. Тем не менее Уоллес полагает, что это будет ещё одной возможностью остановить российские войска.  

Сергей Шойгу ранее сам предлагал британскому министру провести переговоры и приглашал Уоллеса в Москву. По мнению российского министра, такие переговоры бы помогли снизить напряжённость, которая возникла в Европе. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что никакого вторжения на Украину не готовится. 

Когда именно состоится встреча Уоллеса и Шойгу пока не сообщается. 

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