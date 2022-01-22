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В Литве заявили, что вторжение России на Украину может состояться уже скоро.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он допустил возможность того, что Россия может осуществить вторжение на Украину уже в ближайшую неделю. Таким образом Россия, по мнению Анушаускаса, может попробовать заполучить для себя лучшие позиции во время переговоров с США и НАТО.

В доказательство этому Анушаускас привёл увеличение количества военной техники в Калининграде и военную подготовку, которая ведётся в этом регионе. При этом на Литву, как заявил министр, Россия пока нападать не собирается.

Министр также указал, что для того, чтобы существующие риски не стали настоящей угрозой, требуется не только сконцентрировать военные силы, но и принять определённые военные решения, которые на данный момент только ожидаются. Также он заявил, что нужно отклонить на переговорах требования России.

Ранее в Литве заявили, что совместные учения России и Белоруссии являются угрозой. Речь идёт об учениях «Союзная решимость – 2022», которые пройдут в феврале.

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