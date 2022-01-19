В Литве считают, что учения, которые России и Белоруссии намереваются провести уже в скором времени, являются угрозой для страны.

Соответствующее заявление дал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Согласно его словам, российско-белорусские учения можно назвать дестабилизирующим фактором. На своей странице в Facebook он указал, что эти маневры представляют для страны настоящую угрозу. Как уточняется, речь идёт об учениях «Союзная решимость – 2022», которые состоятся уже в следующем месяце.

Анушаускас указал, что будет проведена встреча с послами из девяти стран НАТО, которые помогают укрепить безопасность Литвы. Они будут ознакомлены с действиями Литвы, также во время встречи будет поднят вопрос о сфере безопасности.

Недавно мы сообщали, что перед началом совместных учений в России и Беларуси состоится внезапная проверка сил реагирования. Будут проверены все силы и средства, которые планируется использовать в учениях.