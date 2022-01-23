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Основатель Amazon Джефф Безос вложил несколько миллиардов долларов в стартап Alto Labs.

Как сообщается, этот стартап занимается разработкой лекарства от старения. Так, сообщается, что специалисты намереваются заняться изучением репрограммирования клеток. Также будут разрабатываться биологические технологии, которые позволят восстановить здоровье клеток и их способность сопротивляться болезням и травмам.

Впрочем, учёные не дают гарантий насчёт успешности проекта в создании лекарства, которое сможет помочь бороться со старением. Но, как было заявлено, они смогут совершить новые открытия в этой области.

Как стало известно, Безос вложил в стартап три миллиарда долларов. О том, что он делал инвестиции в проект, сообщалось и раньше, но на тот момент факт вложения не был подтверждён, а сумма инвестиций не указывалась.

Ранее антрополог Станислав Дробышевский отметил, что современная наука может приблизить человека к бессмертию. Помочь в этом могут генная инженерия, а также пересадка органов.

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