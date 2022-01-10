После замены последних боеготовых F-16 на F-35A Норвегия стала первой страной в мире, сформировавшей парк истребителей только из машин пятого поколения. Но, как считают аналитики Military Watch, в этом кроется ряд серьезных издержек, касающихся не только повышенных расходов, но и общего уровня боевых возможностей. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После вывода из эксплуатации последних истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Норвегия стала первой страной в мире, составившей свой истребительный авиапарк полностью из самолетов пятого поколения. Замена F-16 произведена на F-35A, который является единственным западным истребителем пятого поколения, производимым сегодня и предлагаемым на экспорт. Как и F-16 для своего времени, он был разработан как более массовое и экономичное дополнение к более тяжелым истребителям завоевания превосходства в воздухе.

Истребители пятого поколения находятся на вооружении с декабря 2005 года, когда ВВС США активировали свою первую эскадрилью тяжелых самолетов F-22A Raptor. Поскольку эксплуатационные расходы F-22 оказались намного выше, чем предполагалось изначально, их производство было сокращено на 75% и прекращено в 2011 году. В итоге к концу 2021 года было произведено всего 187 единиц F-22 по сравнению с 750 F-35, которых в целом запланировано выпустить более 2000.

Сегодня F-35 является одним из всего двух в мире типов истребителей пятого поколения, находящихся в серийном производстве и развернутых на уровне эскадрильи, наряду с китайским J-20, который является аналогом более тяжелого F-22 и точно так же предназначен только для внутреннего использования.

Истребители пятого поколения отличаются от предшествующего – четвертого – тремя основными критериями: способностью долговременно летать на сверхзвуке без форсажных камер (так называемая «сверхкрейсерская способность»), повышенной маневренностью, а также использованием малозаметного планера-«невидимки». Если F-22 соответствует всем трем параметрам, более дешевый F-35 не имеет ни сверхкрейсерского полета, ни высокой маневренности. Другие его особенности включают новое поколение датчиков, каналов передачи данных и вооружения, что F-35 действительно обеспечивает даже в большей степени, чем F-22.

Однако за улучшенные характеристики F-35 по сравнению с F-16 приходится платить многим, включая не только гораздо более высокую стоимость приобретения, но и значительно более высокие требования к техническому обслуживанию и, как следствие, гораздо более низкие показатели доступности. Эксплуатационные расходы также значительно выше, а это означает, что каждый час полета на F-35 будет намного дороже, чем на F-16, и превысит даже более тяжелые двухмоторные самолеты четвертого поколения.

Сложность технического обслуживания может стать особенно серьезной проблемой в военное время, когда линии снабжения перегружены, запасных частей не хватает, а меньшее время нахождения в воздухе оставляет самолеты в опасности.

Но основная опасность полагаться исключительно на F-35 заключается в том, что этот истребитель все еще ограничен «базовыми начальными возможностями». Ожидается, что он сможет считаться готовым к интенсивному боевому применению в период не ранее, чем после 2025 года. Норвегии придется больше полагаться на иностранную поддержку, особенно в сфере ПВО, чем раньше, из-за отсутствия боевой готовности F-35. Это особенно опасно, учитывая, что норвежским F-35 отведена роль быстрого реагирования.

Однако, когда (и если) F-35 достигнет более высокого уровня оперативной готовности, он станет в целом гораздо более боеспособной основой Королевских ВВС Норвегии, чем F-16, в том числе за счет получения значительных обновлений, затрагивающих большинство характеристик.

Норвегии удалось стать приоритетным клиентом и партнером в программах оснащения новыми истребителями в случаях и с F-16, и с F-35. Она впервые получила F-16 в 1980 году, всего через два года после ВВС США, и подключилась к программе F-35 в том же 2015 году, что и ВВС США. Переходу страны на авиапарк из целиком пятого поколения в значительной степени способствовали как эти сложившиеся отношения, так и небольшой размер ее истребительного парка.

Остается неясным, какая страна теперь станет следующей в развертывании флота истребителей полностью из пятого поколения. Причем для Соединенных Штатов это уже не считается реалистичной перспективой, но потенциально возможно для меньших флотов Бельгии, Швейцарии и Финляндии, имеющих небольшое число истребителей четвертого поколения, которые должны быть заменены на F-35.