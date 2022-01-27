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Истребители Су-35, которые Россия перебросила в Беларусь, являются очень опасными для стран Североатлантического альянса в Европе. Это самые боеспособные самолеты ВКС, которые способны вести боевые действия на всем континенте, включая Британию, считают эксперты американского издания Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, напомнили, что Су-35 относится к поколению истребителей 4++ и имеет на борту радиолокационную станцию «Ирбис», позволяющую успешно обнаруживать и атаковать даже самолеты-невидимки США и НАТО. Кроме того, он вооружен ракетами Р-37М, по дальности поражения целей превосходящий американские боезаряды AIM-120D и Meteor ровно в два раза. Благодаря им, истребитель может атаковать мишени противника с дистанции в 400 километров.

Помимо всего прочего, Су-35 также отличается «экстремальной маневренностью», позволяющей выходить победителем из самых сложных воздушных поединков. Все это делает самолет серьезной угрозой для всей Европы.

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