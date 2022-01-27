Североатлантический блок привлекает к отработке применения ядерного оружия страны, у которых такого оружия нет. При этом целью таких учений ставится удар по России. Об этом заявил представитель российского Министерства иностранных дел Владимир Ермаков.

О военных каких именно государств идёт речь, Ермаков не уточнил, однако отметил, что по подсчётам российских специалистов, сейчас в так называемых неядерных странах НАТО размещено две сотни ядерных бомб из США.

Представитель МИДа также заявил, что позиция России состоит в том, что в ядерной войне не может быть победителей – последствия ядерных ударов будут катастрофическими для всех. Дипломат выразил надежду, что схожих позиций придерживаются и в странах НАТО и, как и Россия, будут сокращать свои арсеналы оружия массового уничтожения.

Сейчас в мире, по подсчётам Организации Объединенных Наций, число ядерных боеголовок оценивается в 13 тысяч штук. Такое количество в ООН считают неприемлемым.