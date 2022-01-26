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Мать известного блогера Дани Милохина попыталась выйти на связь с сыном, чтобы попросить прощения, однако он не захотел контактировать с ней.

Историю Дани и Ильи Милохиных рассказал один из телеканалов. Выяснилось, что мать оставила 3- и 4-летнего сына в детдоме. Сейчас она живет в Оренбургской области, имеет дом и приусадебное хозяйство, мужа и двоих детей.

Любовь Милохина приехала на телеэфир, в ходе которого журналисты попытались организовать ее встречу с детьми. Однако Даня не захотел выходить в студию. Женщина рассказала, что сейчас воспитывает сына и дочь, но не забывает о том, что у нее четверо детей, а не двое.

Даня Милохин ведет себя со вновь обретенной матерью равнодушно, полностью ее игнорит, но женщина его не винит. Она считает, что у него есть право обижаться. Илья же общается с матерью, которая называет настоящим счастьем тот факт, что он ее простил.

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