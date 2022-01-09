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Маневр российского лидера Владимира Путина настолько ошарашил Соединенные Штаты, что они решили передать решение «украинского вопроса» Германии и Франции, пишет французское издание Le Monde. Публикацию в переводе представил портал «Газета.ру».

Авторы публикации напомнили, что Россия заявляет о необходимости прекратить расширение НАТО еще с 2007 года, но увлеченные проблемами с Китаем США упорно не хотели обращать на это внимания. После выдвижения Путиным требований по гарантиям безопасности они вынуждены принимать какие-то решения.

Сейчас Вашингтон практически полностью отказался от участия в решении «украинской проблемы». Он хочет взвалить эту задачу на Берлин и Париж, которые вместе с Россией и Украиной должны урегулировать конфликт в рамках «нормандского формата».

Также «маневр Путина» вынудил президента США Байдена обратить внимание на тему, которую США много лет старательно обходились, изображая непонимание. Сейчас они заявили, что готовы приступить к обсуждению сокращения количества учений у границ РФ, а также вывода части своих войск из Восточной Европы.

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