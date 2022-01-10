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Крым вошел в список наиболее защищенных от нападения мест на планете, сообщает РИА Новости. Журналисты отмечают, что в этом рейтинге собраны лишь те объекты, на оборону которых тратятся неограниченные средства.

Эксперты НАТО, составившие список, считают, что попытка захвата Крымского полуострова обернется серьезными потерями. На его территории базируется четвертая армия ВКС и ПВО, предотвращающая атаки с воздуха. С моря к полуострову невозможно подойти из-за береговых ракетных комплексов с дальностью поражения целей до 500 километров. Также не стоит забывать и о Черноморском флоте, имеющем на вооружении современные корабли и подводные лодки. Кроме того, в Крыму дислоцируется 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, имеющий на вооружении передовые ЗРК.

Еще одной надежно защищенной территорией в России названа Калининградская область, которую помимо Балтийского флота прикрывают все те же БРК, оперативно-тактические комплексы «Искандер» и подразделения противовоздушной обороны.

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