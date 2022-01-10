читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная база Соединенных Штатов рядом с нефтяным месторождением Конико минувшей ночью подверглась нападению неизвестных сил, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что сперва на объекте прогремело два взрыва, а затем началась перестрелка с использованием стрелкового оружия.

По базе нанесли два удара из 122-миллиметрового орудия, причем выстрелы были произведены с территории, находящейся под контролем американского военного контингента. Один из взрывов разнес автомобиль, который находился на объекте. Авторы публикации предполагают, что без жертв среди американских бойцов не обошлось.

Напомним, что это не первое такое нападение. Американские военные базы попадают под удары как в Сирии, так и в Ираке. Сейчас нет подробной информации о взрывах, раненых и погибших, так как официальный Вашингтон лишь кратко сообщил об атаке на свой объект.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков: С комплексами С-500 российская ПВО станет непробиваемой для НАТО и США

Поступление на вооружение ВС РФ зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» позволит выстроить эшелонированную противовоздушную оборону, о которой Вашингтон может только помечтать, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что в распоряжении

Глава МИД Чехии восхитился высокой оперативностью действий российских миротворцев

Ян Липавский, возглавляющий МИД Чехии, заявил, что подразделения российских войск способны «по мановению руки» отреагировать на обострение ситуации в любой точке мира. Он отметил, что необходимо запомнить, за какое время

Запад сделал Россию виноватой в казахском кризисе

Западные СМИ обвиняют Россию в событиях, происходящих в Казахстане, пишет РИА Новости. Агентство приводит выдержки из некоторых изданий, которые даже не пытаются маскировать очередную попытку сделать РФ виноватой хоть в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 января – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 января – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до 2 °C | Подольск: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 10 января – ясно, до 9 °C |