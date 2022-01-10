Военная база Соединенных Штатов рядом с нефтяным месторождением Конико минувшей ночью подверглась нападению неизвестных сил, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что сперва на объекте прогремело два взрыва, а затем началась перестрелка с использованием стрелкового оружия.

По базе нанесли два удара из 122-миллиметрового орудия, причем выстрелы были произведены с территории, находящейся под контролем американского военного контингента. Один из взрывов разнес автомобиль, который находился на объекте. Авторы публикации предполагают, что без жертв среди американских бойцов не обошлось.

Напомним, что это не первое такое нападение. Американские военные базы попадают под удары как в Сирии, так и в Ираке. Сейчас нет подробной информации о взрывах, раненых и погибших, так как официальный Вашингтон лишь кратко сообщил об атаке на свой объект.