Натовский военный самолет подошел к границам Крыма, намереваясь устроить провокацию. Однако уже через 20 минут он внезапно изменил курс и скрылся в воздушном пространстве Украины, пишет издание Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что речь идет о самолете Королевских ВВС Великобритании.

Воздушная машина покинула свой аэродром и сразу взяла курс на Крым. Она подлетела на достаточно опасное расстояние к границам России, однако затем началось твориться что-то непонятное. На мониторинговых ресурсах самолет то появлялся, то исчезал снова, что свидетельствует о сбое в работе транспондеров. Также у провокатора явно возникли сложности с навигацией.

Именно поэтому через 20 минут после появления у берегов Крыма самолет взял курс на Украину, а его через четыре часа вернулся на базу в Британии.

По мнению экспертов Avia.Pro странное поведение самолета объясняется атакой на него комплексом РЭБ «Красуха». Эта система вполне способна вывести из строя бортовое оборудование. Кроме того, аналитики предполагают использование средств радиоэлектронной борьбы, которые установлены на российских истребителях.