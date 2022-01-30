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Изъятие собственности «российских олигархов», которое анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, первым делом ударит по Лондону, заявил сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию СовФеда по защите государственного суверенитета РФ изданию РИА Новости.

Он пояснил, что если Великобритания пойдет на подобные меры, она перестанет считаться надежной «гаванью для мировых финансов» и деньги бизнеса разных стран плавно перекочуют куда-нибудь в Цюрих или Гонконг.

Климов, слова которого приводит «Российская газета», также отметил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал бизнес о рисках, связанных с размещением капиталов в Великобритании. Однако они его не послушали и повезли свои деньги «джентльменам-англосаксам».

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