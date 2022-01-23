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Призывы оппозиционных сил к выходу Франции из Североатлантического альянса – это абсурд, так как подобный шаг станет лучшим подарком для России. Если Париж разорвет отношения с НАТО, то лишь покажет Москве, что страны коллективного Запада не в состоянии уладить возникающие между ними противоречия, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

Он отметил, что Франция сейчас активно готовится к возможным сложностям, которые могут возникнуть из-за ситуации вокруг Украины. Оппозиционные силы при этом пытаются воспользоваться проблемами и склонить власти к выходу из состава Североатлантического альянса. Однако идти у них на поводу никак нельзя.

Напомним, что Евросоюз заявил о новом пакете санкций в отношении России на случай ее «нападения на Украину». Ограничения будут направлены на финансово-экономическую сферу РФ.

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