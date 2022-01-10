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Появившаяся на вооружении ВС РФ в 1980 году ТОС-1 «Буратино» остается одним из самых смертоносных видов оружия России. После модернизации в 2001-м она получила обновления шасси, а также усовершенствованные пусковые трубы, существенно увеличившие дальность действия.

Китайский портал Sina пишет, что использование этих ТОС против Украины, если та вздумает все же развязать войну, станет серьезной проблемой. 220-миллиметровые термобарические снаряды сперва выжигают все вокруг, а затем спрятавшиеся в укрытиях военные просто погибают от недостатка воздуха. Средств противодействия «Буратино» просто не существует.

Разрушительная сила этого комплекса сопоставима разве что с ядерным оружием. Однако после его удара не остается радиации, что можно назвать преимуществом.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «Военное дело», отмечают, что Москва не собирается нападать на Украину. Но если Киев атакует Донбасс, она будет вынуждена стать на защиту проживающих в регионе россиян.

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