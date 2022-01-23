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Некогда авторитетное и уважаемое издание Bloomberg в последние месяцы плодит откровенные фейки. Так посольство Китая в России прокомментировало публикацию журналистов о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину до конца Олимпийских игр.

Китайская дипмиссия назвала заявление журналистов провокационным. Ее поддержала и официальный представители МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные публикации – это уже не просто банальные фейки, а часть специальных операций, которые разрабатываются в Вашингтоне.

В Китае также заявили, что для них не существует вопросов по украинской позиции. Пекин поддерживает Россию в том, что проблемы на Украине должны решаться мирным дипломатическим путем, соблюдая Минские соглашения. Той же позиции, напомним, придерживается и Европа.

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