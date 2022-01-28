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Упавший в Южно-Китайское море истребитель F-35 вполне может стать добычей Пекина. Именно поэтому США стремятся как можно быстрее провести поисковую операцию и найти самолет.

Сейчас сообщается, что спасательный корабль, который будет искать истребитель пятого поколения, доберется до места аварии только спустя 10 дней. Это очень большой срок, так как китайские субмарины могут добраться до обломков гораздо быстрее. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в этой связи, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов, поэтому они сделают все возможное, чтобы вернуть F-35.

В Китае отмечают, что даже не собирать вступать в гонку за истребитель. Чжао Лицзянь, представляющий МИД КНР, заявил, что это далеко не первая подобная авария и Пекин ни разу не пытался гоняться за обломками. Ему не нужны самолеты США, но нужно, чтобы Вашингтон прекратил играть мышцами в регионе и выполнял исключительно те миссии, которые способствуют безопасности и спокойствию всех государств.

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