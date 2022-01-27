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Соединенные Штаты даже не представляют, во что может вылиться их случайный удар по Донбассу. Но скорее всего догадываются, так как все озвучиваемые ними планы эскалации – не более, чем спектакль, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что с Украиной в случае спровоцированного Западом полномасштабного наступления на ДНР и ЛНР Россия поступит по принципу «семь бед – один ответ». Она давно знает, как будет действовать и каждый этап уже согласован на уровне войск и штабов.

По США все несколько сложнее, однако и для них ответ уже подготавливается. Президент Владимир Путин не просто так встречается и общается с лидерами Кубы и Ирана, Венесуэлы и Индии. Он закладывает фундамент под мощный геополитический удар по Соединенным Штатам, который станет для них весьма неприятным сюрпризом.

Сейчас Запад замер в ожидании ответа Путина и не в силах предсказать, что именно он собирается делать. Но если ситуация на Донбассе приведет вдруг к случайному выстрелу и наступательной операции, все мгновенно прояснится. И США это точно не понравится.

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