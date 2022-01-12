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Авторы американского издания The National Interest произвели истребители F-35 в ранг «главного оружия» Соединенных Штатов в гипотетической войне с Россией. Политолог Яков Кедми уверен, что данный самолет не годится для этой роли.

Он напомнил, что эксперты NI рассказали о возможности массированного авианалета на Россию с применением F-35. По мнению Кедми, истребитель совершенно не подходит для подобных действий. У него отсутствуют какие-либо возможности и специальное вооружение для выполнения стратегических миссий.

F-35 может прорвать противовоздушную оборону страны, подавить работу средств ПВО, однако для других целей он не годится.

Также Кедми отметил, что помимо плюсов, которые расписали американские эксперты, у F-35 имеется и множество минусов, над которым нужно работать.

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