Кардиолог Ирина Яснова сообщила, кому не стоит купаться в проруби.

Как указала врач, некоторым людям стоит отказаться от традиции купания в проруби, так как это может спровоцировать негативные последствия для здоровья. Согласно заявлению кардиолога, погружение в ледяную воду приводит к сильным перепадам температуры тела человека.

Это, в свою очередь, вызывает спазмы сосудов и влияет на работу сердца. У человека повышается давление, кроме того, нарушается кровоснабжение органов.

В итоге человек может упасть в обморок, также это грозит инсультом. Таким образом, людям, имеющим болезни сердца и сосудов и патологии ЦНС, стоит отказаться от купания в проруби. Также это относится к тем, кто имеет бронхолегочные или эндокринные заболевания, а также заболевания ЛОР-органов и мочеполовой системы.

Недавно иммунолог Андрей Продеус заявил, что пациентам в больницы нельзя приносить апельсины с пористой кожурой. Он отметил, что в ней может находиться множество микробов.