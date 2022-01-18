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Кардиолог Ирина Яснова сообщила, кому не стоит купаться в проруби.

Как указала врач, некоторым людям стоит отказаться от традиции купания в проруби, так как это может спровоцировать негативные последствия для здоровья. Согласно заявлению кардиолога, погружение в ледяную воду приводит к сильным перепадам температуры тела человека.

Это, в свою очередь, вызывает спазмы сосудов и влияет на работу сердца. У человека повышается давление, кроме того, нарушается кровоснабжение органов.

В итоге человек может упасть в обморок, также это грозит инсультом. Таким образом, людям, имеющим болезни сердца и сосудов и патологии ЦНС, стоит отказаться от купания в проруби. Также это относится к тем, кто имеет бронхолегочные или эндокринные заболевания, а также заболевания ЛОР-органов и мочеполовой системы.

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