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Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвал не приносить пациентам в больницу пористые апельсины.

Врач отметил, что апельсины опасны именно своей кожурой. Поры кожуры, по словам Продеуса, являются рассадником микробов.

Иммунолог также подчеркнул, что апельсины обычно делят по сортам на гладкие и более пористые. Если говорить о сладости,  то толстая кожура соответствует более сладким сортам. Однако более толстая кожура имеет больше пор. Исследования показали, что в этих порах содержится огромное количество микробов.

В связи с этим Андрей Продеус попросил не приносить пациентам в больницу такие апельсины. Его соведущая врач-терапевт Елена Малышева согласилась с ним и добавила, что поверхность фрукта может быть инфицирована, так как мы редко тщательно промываем апельсины.

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