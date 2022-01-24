Глава Генштаба Ирландии встретился с послом России для обсуждения вопросов в сфере обороны, основным из которых стали планы российского ВМФ провести в следующем месяце боевые морские стрельбы в Атлантике, юго-западнее ирландского побережья. Об этом сообщает Irish Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов и начальник штаба обороны генерал-лейтенант Шон Клэнси встретились, чтобы обсудить вопросы в оборонной сфере между двумя странами. Встреча состоялась в пятницу в посольстве России на Оруэлл-роуд в Дублине.

В твиттере российского посольства по этому поводу было сообщено: «Стороны обсудили вопросы российско-ирландских отношений и международной повестки дня, а также перспективы контактов между вооруженными силами двух стран». В ответ министерство обороны Ирландии заявило, что встреча была лишь «обычным визитом вежливости».

Пресс-секретарь оборонного ведомства Саймона Ковени добавила: «Как недавно назначенному начальнику штаба, для него естественно делать обычные визиты вежливости к иностранным послам. Это одна из серии встреч. Постоянного военного сотрудничества с Россией нет и не будет».

По мнению оборонных экспертов, прошедшая встреча связана с предполагаемыми военно-морскими учениями, которые российский флот намерен провести в феврале. В их рамках пройдут боевые стрельбы, включающие район в 240 км от юго-западного побережья Ирландии – за пределами ирландских территориальных вод, но в исключительной экономической зоне Ирландии.

Ирландское авиационное управление (IAA) направило в авиадиспетчерскую службу страны уведомление о том, что боевые стрельбы будут проходить с 3 по 8 февраля. В уведомлении IAA говорится, что «в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и для обеспечения безопасности воздушного движения в этом районе просим вас выдать международное уведомление для пилотов о временном закрытии зоны для полетов над указанным районом».

Доктор Катал Берри, бывший армейский рейнджер, сказал, что российские учения с боевой стрельбой, хотя и являются законными, являются «предупреждением Ирландии о том, что мы слабы в военном отношении». Он также полагает, что это было задумано как международная провокация, поскольку учения будут проводиться недалеко от маршрутов авиарейсов и мест прокладки подводных кабелей.

«Переговоры с Ирландией проходили в то время, когда переговоры между Россией и США в Женеве завершились без достижения согласия», – отмечает Irish Times.

Примечательно, что в лучших традициях «тоталитарной пропаганды» любая западная информация о военных учениях России, проводимых даже в сотнях километров от границ других стран, сопровождается непременным комментарием об их «провокационности» и «возможной угрозе». В то же время аналогичные действия США и НАТО, проводимые нередко на самом рубеже морских, сухопутных и воздушных границ России, преподносится исключительно как «поддержка мирового порядка, основанного на правилах».