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Илон Маск сообщил, что компания Tesla приложит все усилия для того, чтобы не позволить произойти «восстанию машин».

Некоторое время назад Маск сообщил, что уже к концу этого года будет представлен человекоподобный робот под названием Tesla Bot. Согласно его заявлению, в этой разработке будет задействована платформа ИИ, которая используется в автопилоте электрокаров Tesla.

Маск отметил, что у роботов будет иметься возможность децентрализации управления. Это позволит не допустить их участие в мятежах. Кроме того, Маск отметил, что роботы получат такие характеристики, которые позволят людям люди без труда с ними справиться либо убежать.

Маск также считает, что ИИ Tesla способен сыграть роль в разработке общего искусственного интеллекта с учётом того, что он «тренируется против внешнего мира».

Недавно мы сообщали, что автомобиль Tesla проехал 1210 километров без подзарядки. Для этого был использован новый аккумулятор, разработанный специалистами стартапа Our Next Energy.

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