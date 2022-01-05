Специалисты из США сумели модернизировать батарею для автомобиля Tesla, за счёт чего весьма сильно вырос запас хода.

Как сообщается, разработкой аккумулятора занимались специалисты стартапа Our Next Energy. На разработанной ими батарее автомобиль Tesla Model S сумел проехать расстояние в 1210 километров без подзарядки. Для сравнения, на стандартном аккумуляторе автомобиль проезжает лишь 500 километров, после чего ему необходима подзарядка.

Для создания аккумулятора были использованы безопасные материалы. Как было заявлено, специалисты хотят отказаться от применения никеля и кобальта, однако желают сохранить структуру, благодаря которой можно достичь высокой плотности энергии.

Новый аккумулятор дает возможность без подзарядки перемещаться на автомобиле на большие расстояния. Производство батарей должно начаться в скором времени.

Ранее оказалось, что автомобили Tesla ржавеют даже быстрее, чем российские УАЗы. Как оказалось, ржавеет металлический усилитель бампера.