Бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск у себя на странице в социальной сети Twitter “прошёлся” по президенту США.

Предприниматель заявил, что лидер Соединённых Штатов “держит американцев за дурачков”. Такой твит стал ответом Маска на недавний пост в той же соцсети от самого Байдена. В нём глава США положительно отозвался об уровне развития эклектромобилей в стране, похвалил ряд производителей, но при этом забыл упомянуть Илона Маска.

Миллиардер также заявил, что считает Байдена “марионеткой”.

Твит Маска собрал тысячи комментариев. В некоторых из них пользователи соцсети предложили бизнесмену в будущем побороться за пост главы государства. Часть комментаторов выразили уверенность, что у Маска есть высокие шансы возглавить страну.

Ранее Илон Маск уже выступал с критикой действующих американских властей. В частности, он заявлял, что отрасли электрокаров в США не нужна государственная поддержка – производители справятся сами, в то время как бюджет страны понесёт значительные издержки.