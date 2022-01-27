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Бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск у себя на странице в социальной сети Twitter “прошёлся” по президенту США.  

Предприниматель заявил, что лидер Соединённых Штатов “держит американцев за дурачков”. Такой твит стал ответом Маска на недавний пост в той же соцсети от самого Байдена.  В нём глава США положительно отозвался об уровне развития эклектромобилей в стране, похвалил ряд производителей, но при этом забыл упомянуть Илона Маска.  

Миллиардер также заявил, что считает Байдена “марионеткой”.  

Твит Маска собрал тысячи комментариев. В некоторых из них пользователи соцсети предложили бизнесмену в будущем побороться за пост главы государства. Часть комментаторов выразили уверенность, что у Маска есть высокие шансы возглавить страну.  

Ранее Илон Маск уже выступал с критикой действующих американских властей. В частности, он заявлял, что отрасли электрокаров в США не нужна государственная поддержка – производители справятся сами, в то время как бюджет страны понесёт значительные издержки.  

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