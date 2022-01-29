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Киев получил от международного центра стратегической разведки статус «красный плюс», за которым следует начало боевых действий. Портал Avia.Pro отмечает, что с такой оценкой событий на Украине ICSI опоздал на пару месяцев, так как в настоящий момент российские войска медленно, но уверенно отводятся от границ страны.

В отчете центра говорится, что именно сейчас риск начала войны высок, как никогда раньше. Поэтому всем гражданам других государств рекомендовано срочно покинуть Украину.

Статус «красный плюс» означает, что страна находится на пороге войны. После него центр может присвоить черный уровень угрозы, однако он означает, что государство уже принимает участие в боевых действиях.

Если на Украине и вспыхнет война, то произойдет это на Донбассе. Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР в последние дни все чаще отмечают стягивание Киевом к линии разграничения тяжелого вооружения и техники, а также подготовку к провокациям и крупномасштабной наступательной операции.

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