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Компания Huawei в судебном порядке требует у правительства Швеции компенсацию в размере почти 560 миллионов долларов. Причина иска – недопуск китайского производителя к тендеру на поставку оборудования для 5G.

Ранее Huawei уже пыталась судиться со шведским Управлением почты и телекоммуникаций, однако оба раза проиграла тяжбу. Сейчас она подала иск на правительство, так как заподозрила его в нарушении заключенного между двумя странами договора о защите инвестиций.

Административный суд Стокгольма две предыдущие апелляции отклонил. В его решении указано, что электронные компоненты китайского производителя могут «навредить национальной безопасности».

Иск против шведского правительства компания подала в международный арбитражный суд. Ее представители рассказали, что первоначальная сумма в 560 миллионов долларов может возрасти до 3,2 миллиарда.

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