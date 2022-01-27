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Александр Беглов поучаствовал в церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище 27 января. Мероприятие началось в 11:00 по московскому времени.

Жители Северной столицы празднуют одно из самых важных событий в истории города — День полного снятия блокады Ленинграда. В этом году отмечается 78-я годовщина со дня прорыва блокады, которая длилась почти 900 дней.

В церемонии возложения цветов примет участие президент России Владимир Путин. Глава государства специально приехал из Москвы в Петербург, чтобы почтить память погибших и поздравить блокадников и ветеранов.

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