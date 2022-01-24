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Семьи сотрудников посольства США на Украине должны покинуть страну, а ряд работников дипломатического представительства могут это сделать добровольно. Такое предписание дал Государственный департамент Соединённых Штатов. Он же рекомендовал прочим гражданам страны рассмотреть вопрос об отъезде из Украины. 

В документе, который подписал госсекретарь Энтони Блинкен, не указывается, в какой режим работы будет переведено посольства США на Украине и готовится ли эвакуация персонала. Отмечается лишь, что покинуть страну членам семей дипломатов следует из-за опасности военного вторжения России, уверяют американские СМИ. Между тем само посольство продолжает работу, а временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин всё ещё остаётся в стране.  

О вторжении российских войск на Украину в странах Запада говорят на протяжении последнего времени. Якобы на это указывает тот факт, что Москва стягивает войска к западным границам страны. В Кремле заявляют, что Россия ни на кого не намерена нападать, а заявление западных партнёров называют нагнетанием напряжённости.   

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