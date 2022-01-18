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Саратовский Минздрав рассказал, как лечить легкую форму коронавирусной инфекции, спровоцированную штаммом «Омикрон». Представители ведомства привели перечень лекарств, которые помогают снять возникающие при заболевании симптомы, а также пояснили, что в случае необходимости можно воспользоваться их аналогами.

Для избавления от сухого кашля имеет смысл использовать отхаркивающие препараты, к которым относятся Бромгексин, Амброксол, Ацетилцистеин и прочие. В случае возникновения боли в горле помогут Эвкалипт, Стрепсилс, Шалфей или любые другие спреи с антисептическими составами.

Во избежание интоксикации организма необходимо принимать любые сорбирующие препараты, такие как Смекта или Полифепан. Для поддержания иммунитета имеет смысл использовать поливитаминные комплексы и витамин C.

Также по назначению врача дома можно принимать антикоагулянты Ксарелто или Эликвис, антибиотики и противовирусные препараты. Не помешают и назальные капли на случай насморка. Представители Минздрава отметили, что лучшей схемой лечения в настоящий момент по-прежнему остается вакцинация. Она с высокой эффективностью защищает от заражения и полностью исключает развитие тяжелой формы инфекции.

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