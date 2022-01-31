читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Необходимости в мобилизации на Украине нет, как и угрозы «нападения» России, заявил глава Минобороны Алексей Резников. Он также отметил, что хотя ситуация на рубежах страны остается напряженной, впадать в панику из-за этого не нужно.

Резников упомянул, что многие политические силы не могут остановиться и продолжают нагнетать ситуацию с возможным «вторжением» РФ. Однако на самом деле ни единого адекватного повода ни для паникерских настроений, ни для мобилизации в стране сейчас нет.

Министр напомнил, что в Киеве и в регионах Украины формируются подразделения территориальной обороны. Специально для них планируется провести военные учения, в которых задействуют и военнослужащих ВСУ. По словам Резникова, Киев готов к любым неожиданностям и способен отразить любую атаку.

Вам может понравиться

В Средиземном море заметили скопление боевых корабельных группировок России и США

Россия и США начали стягивать корабельные группировки в Средиземное море. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель». Как сообщается, в акватории с одной стороны была замечена американская авианосная ударная группа.
  • Анна
  • 31.01.2022
  • читать 1 минуту

Трамп призвал Байдена защищать границы США, а не европейских стран

Остановить реальное “вторжение” в США нелегальных эмигрантов, а не гипотетическое России в Украину призвал экс-президент Дональд Трамп действующего главу Соединённых Штатов Джо Байдена.   По мнению Трампа, прежде чем отправлять

«Халтура, но она выполнила задачу»: СМОЛЯК о попытках дискредитации Шнурова

За две недели, прошедшие с момента выхода клипа Шнурова «В Питере г*вно», Смольный не нашел никого, кто мог бы профессионально приблизиться к лидеру группировки «Ленинград». Вместо этого власть закопала себя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |