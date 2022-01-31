Необходимости в мобилизации на Украине нет, как и угрозы «нападения» России, заявил глава Минобороны Алексей Резников. Он также отметил, что хотя ситуация на рубежах страны остается напряженной, впадать в панику из-за этого не нужно.

Резников упомянул, что многие политические силы не могут остановиться и продолжают нагнетать ситуацию с возможным «вторжением» РФ. Однако на самом деле ни единого адекватного повода ни для паникерских настроений, ни для мобилизации в стране сейчас нет.

Министр напомнил, что в Киеве и в регионах Украины формируются подразделения территориальной обороны. Специально для них планируется провести военные учения, в которых задействуют и военнослужащих ВСУ. По словам Резникова, Киев готов к любым неожиданностям и способен отразить любую атаку.