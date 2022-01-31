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Депутат ВР Украины, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский заявил, что не только армия, но и власти страны не готовы к полномасштабной войне с Россией. Он пояснил, что киевский режим не в состоянии обеспечить функционирование экономики страны и транспорта в условиях военного времени, быструю мобилизацию и надежный тыл.

Мало того, власти не справятся даже с такой относительно простой задачей, как контроль перемещенных лиц, от которого будет во многом зависеть правопорядок на территории Украины, уверен Забродский.

Он отметил, что громкие заявления Зеленского и его подпевал в правительстве и Верховной раде о мощи украинской армии – это не более, чем результат страха и паники. Если Киев действительно хочет оказать противодействие «российской агрессии», то ему первым делом пора прекратить «паникерские настроения» и проявить сильную политическую волю.

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