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Российские войска в случае гипотетической войны с Украиной могут загнать танки противника в смертельную ловушку. О ней рассказал военный эксперт Дэвид Экс в издании Forbes.

Он пояснил, что ВС РФ в случае танковой атаки Киева окажут ожесточенное сопротивление, но при этом оставят приманку. Один из участков фронта будет выглядеть ослабленным и лишенным минных и прочих заграждений. Украинские танки сами двинут именно туда.

Первое впечатление окажется обманчивым, так как именно на этом участке будут готовы открыть ураганный огонь российские станковые и ручные противотанковые комплексы. Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что в таком «огненном мешке» ВС РФ уничтожат все украинские боевые машины и обеспечат себе уверенную победу в войне.

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