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Украинский флот в случае гипотетической войны продержится против российских кораблей не более часа. На протяжении этого времени он уйдет на дно в полном составе, уверены военные эксперты американского издания Forbes.

На вооружении Киева сейчас имеется флагман «Гетман Сагайдачный», древний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко», а также несколько ракетных катеров, которые никак не способны повлиять на ход морского противостояния. Россия уничтожит их буквально за час.

Кроме того, у Киева хоть и есть подразделения морской пехоты, но их слишком уж мало для гипотетической войны против такого соперника, как Россия. Возможно, они могли бы что-то изменить, если бы остальные войска не выбросили белый флаг спустя несколько часов после начала боевых действий. Однако произойдет именно это, так как после бомбардировок и ракетных ударов ВС украинская армия быстро сдастся на милость победителей.

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