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Самым мощным артиллерийским вооружением Украины являются самоходные гаубицы 2С7, пишет американское издание Forbes. Авторы публикации отмечают, что это действительно серьезное оружие, которое обладает дальностью поражения целей почти в 50 километров. Однако в гипотетическом противостоянии с Россией оно не поможет ВСУ.

Эксперты отмечают, что Киев получил гаубицы 2С7 «Пион» в наследство от СССР. С тех пор они пылились в ангарах до начала гражданского конфликта на Донбассе. Все это время Россия занималась модернизацией своего вооружения, среди которого оказались точно такие же САУ.

После обновления российские «Пионы» получили современные системы управления огнем, в которые включены беспилотные аппараты, электронные системы обнаружения целей противника и радиолокационные станции. Кроме того, скорострельность в ходе модернизации существенно выросла. Поэтому украинская артиллерия не сможет остановить российские 2С7, если дело все же дойдет до вооруженного противостояния.

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